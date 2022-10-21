Künye
Kıbrıs 23
gök gürültülü hafif yağmurlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

"Nasıl güvence altına aldığınızı açıklamak zorundasınız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "13 dolara taşınacak olan akaryakıtın kalitesini nasıl güvence altına aldığınızı açıklamak zorundasınız!" dedi.

21 Ekim 2022 Cuma 20:12
82 Okunma
"Nasıl güvence altına aldığınızı açıklamak zorundasınız"



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Teknecik Elektrik Santrali’ne 24 bin metrik ton yakıt alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. 

“Ton başına 150 dolar ödeyerek akaryakıt taşıttık. Sonra ton başına 75 dolar ödedik. Şimdi ton başına 13 dolar ödeyecekmişiz” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Kurum'un aylarca "yok yere" zarara uğratıldığının bundan daha açık bir itirafı olamazdı herhalde! Hem bunu hem de 13 dolara taşınacak olan akaryakıtın kalitesini nasıl güvence altına aldığınızı açıklamak zorundasınız! Açıklayacaksınız!”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli'de korkutan kaza!
Gönyeli'de korkutan kaza!
15 Yaşındaki çocuğa taciz!
15 Yaşındaki çocuğa taciz!
Maliye Bakanı, Türkiye'den gelen heyetle bir araya geldi
Maliye Bakanı, Türkiye'den gelen heyetle bir araya geldi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim