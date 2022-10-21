Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Teknecik Elektrik Santrali’ne 24 bin metrik ton yakıt alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

“Ton başına 150 dolar ödeyerek akaryakıt taşıttık. Sonra ton başına 75 dolar ödedik. Şimdi ton başına 13 dolar ödeyecekmişiz” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Kurum'un aylarca "yok yere" zarara uğratıldığının bundan daha açık bir itirafı olamazdı herhalde! Hem bunu hem de 13 dolara taşınacak olan akaryakıtın kalitesini nasıl güvence altına aldığınızı açıklamak zorundasınız! Açıklayacaksınız!”