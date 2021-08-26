Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde Türkiye'nin ekonomi, çevre ve şehircilik, enerji, tarım, kültür ve turizm, dışişleri, savunma sanayi, sanayi ve teknoloji alanında geldiği noktayı Twitter adreslerinden grafiklerle paylaştı geçtiğimiz gün.

Erdoğan’ın paylaşımına baktığınızda Türkiye’nin nasıl bir sıçrama yaptığını zaten gayet iyi görüyorsunuz. Zaten bu yüzden son 20 yılda Erdoğan girdiği her seçimi kazanmasını bildi ve AK Parti iktidarı devam etti.

Şimdi Türkiye’nin önünde bir seçim var. 2023 yılında bir kez daha Türk halkı, başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Ve o seçimler öncesi siyasette olanlar yatıklarını, muhalefet ise yapamadıkları üzerinden siyaset yapıyor.

KKTC’de ise zamanı henüz netlik kazanmasa “Yılbaşında” bir seçim olabileceği konuşuluyor. Ne bu hükümet nede bundan önceki hükümetler çıkıp Erdoğan gibi “Neredeydik? Nereye Geldik?” diyebilecekler mi?

Son yıllarda KKTC adet olduğu üzere enkaz edebiyatı üzerinden devam eden siyasetimizde her geçen gün daha da dibe batmakta, her geçen gün halkın siyasete ve kurumlara olan bakış açısı daha da olumsuzlaşmakta.

Model ülke olarak her alanda kendimize örnek aldığımız Türkiye’nin bence siyasetinde olanları da siyasetçilerimiz model olarak almalı ve iktidarları dönemlerinde yaptıkları icraatları benzer ifadeler ile halka anlatmalılar.

Gerçi son yıllarda anlatacak çok şeyimiz olmasa da Erdoğan gibi azda olsa bir şeyleri paylaşabileceğimizi umuyorum.