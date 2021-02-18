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Nöbetçi Eczaneler / 18 Şubat 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

18 Şubat 2021 Perşembe 10:05
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Nöbetçi Eczaneler / 18 Şubat 2021

LEFKOŞA:

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

 ***

BALIN ECZANESİ

 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

 0392 223 18 13

***

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT

 03922241545

GİRNE:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 03928213088

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

 03928223202

 ***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 0392 816 00 82

GAZİMAĞUSA:

TARABYA ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol yanı) Larnaka Yolu Mağusa

 03923663607

***

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

 05488422795

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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