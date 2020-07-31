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Nöbetçi Eczaneler / 31 Temmuz 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczanelerin Listesi...

31 Temmuz 2020 Cuma 09:53
971 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 31 Temmuz 2020

LEFKOŞA

AKDORA ECZANESİ

MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY

03922253355

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş

03922279619

EMİNE KESKİN ECZANESİ

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

05338798193

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

03928161213

ŞİFALI ECZANESİ

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak

05338463330

MAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

03923656939

EMİR ECZANESİ

Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi

0392 365 54 54

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

03927143005

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz

0533 834 82 51

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

Akdoğan

03923778449

KARPAZ

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46

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