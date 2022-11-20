Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA
CANEŞ ECZANESİ / Şht. Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / (0392) 225 52 20
GALEN ECZANESİ / Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı / (0392) 227 26 03
ORHAN BERKE ECZANESİ / Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy / (0392) 223
GİRNE
EMİN ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak / (0533) 870 19 46
TÖREN ECZANESİ / Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B / (0392) 815 89 79
TURGAY PARALI ECZANESİ / Semih Sancar Carrington 44 Apt. (Sushico yanı – Rota Reklam bitişiği) / (0533) 837 61 26
MAĞUSA
EMİR ECZANESİ / Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi / (0392) 365 54 54
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ / Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) – Adaş Bebe karşısı / (0392) 366 03 53
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ / Şht. Münür Dilaver Sok No:24 C / (0392) 714 24 57
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ / Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren / (0392) 723 79 97
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ / Lefkoşa-Mağusa Anayolu, Demirhan / (0392) 232 31 00
ALT MESARYA
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ / Dilekkaya / (0533) 830 84 01
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ / Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz / (0533) 834 82 51
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ / Livadya Apt.N0:3, Çayırova / (0533) 821 96 06
GÜRSEL ECZANESİ / Şht. Aydın Veledddin Sok. Yeni Erenköy / (0392) 374 51 70