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Nöbetçi eczaneler

Ülke genelinde Nöbetçi eczane listesi...

20 Kasım 2022 Pazar 15:44
47 Okunma
Nöbetçi eczaneler



LEFKOŞA 

CANEŞ ECZANESİ / Şht. Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / (0392) 225 52 20

GALEN ECZANESİ / Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı / (0392) 227 26 03

ORHAN BERKE ECZANESİ / Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy / (0392) 223


GİRNE

EMİN ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak / (0533) 870 19 46

TÖREN ECZANESİ / Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B / (0392) 815 89 79

TURGAY PARALI ECZANESİ / Semih Sancar Carrington 44 Apt. (Sushico yanı – Rota Reklam bitişiği) / (0533) 837 61 26


MAĞUSA

EMİR ECZANESİ / Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi / (0392) 365 54 54

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ / Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) – Adaş Bebe karşısı / (0392) 366 03 53


GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ / Şht. Münür Dilaver Sok No:24 C / (0392) 714 24 57


LEFKE

SIDIKA UMAR ECZANESİ / Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren / (0392) 723 79 97


ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ / Lefkoşa-Mağusa Anayolu, Demirhan / (0392) 232 31 00


ALT MESARYA

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ / Dilekkaya / (0533) 830 84 01


İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ / Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz / (0533) 834 82 51


KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ / Livadya Apt.N0:3, Çayırova / (0533) 821 96 06

GÜRSEL ECZANESİ / Şht. Aydın Veledddin Sok. Yeni Erenköy / (0392) 374 51 70

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Eczane
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