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Nöbetçi Eczaneler / 4 Temmuz 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:39
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Nöbetçi Eczaneler / 4 Temmuz 2020

LEFKOŞA:

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 03923301036

***

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 03922240988

GİRNE:

AYDIN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 0392 821 33 61

***

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0392 815 11 50

GAZİMAĞUSA:

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 03923662928

***

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

 03923654969

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 03927142193

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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