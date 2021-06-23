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"Öğrencileri taşımayacağız"

“Arabalarımız su ile çalışmıyor” diyen Kar-İş Başkanı, akaryakıt zammına tepki gösterdi, bu şartlarda öğrenci taşımacılığına başlamayacaklarını açıkladı

23 Haziran 2021 Çarşamba 14:37
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"Öğrencileri taşımayacağız"

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıta yapılan zamma tepki göstererek, “Arabalarımız su ile çalışmıyor” dedi.

45 günde akaryakıta 3 kez zam gelmesine rağmen Kar-İş olarak, böylesine bir dönemde bu zararı vatandaşlara yansıtmadıklarını dile getiren Topaloğlu, “Ancak pandeminin ilk başladığı günden bugüne hükümet edenler, taşımacı esnafını hiç düşünmediler” ifadelerini kullandı.

Son 3 yıldır toplu taşımacılık fiyat listesinde düzenleme yapılmadığına dikkat çeken Topaloğlu, “Artık bu konuda dayanacak ne gücümüz ne de sabrımız kalmıştır” diye konuştu.

Topaloğlu, “Son gün yumurta kapıya dayanınca değil bugünden hükümeti uyarıyoruz ki bu fiyatlarla Eylül’de öğrenci taşımacılığına başlayamayacağız” diyerek, bu konuda bugünden görüşmeye hazır olduklarını hükümete bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
KARİŞEylem
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