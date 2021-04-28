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Öğretmenlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), haftasonu yapılacak öğretmenlik sınavlarına ilişkin duyuru yaptı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 09:32
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Öğretmenlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

Komisyon, sınava katılacak adayların sınav tarihinden en erken 72 saat önce PCR testi yaptırmış olmaları ve sonuçlarının “Negatif” olması gerektiğini vurguladı.

Temaslı olan ve sınava katılacak adaylar için ayrı bir sınav merkezi oluşturulacağı da belirtildi.

Açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okullarda münhal bulunan Öğretmenlik branşlarından bir kısmının sınavlarının geçen haftasonu gerçekleştirildiği, geriye kalan 28 adet Öğretmenlik branşı için yazılı sınavlarınsa 01 – 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacağı hatırlatıldı.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, sınava girecek adaylara ilişkin duyurusu şöyle:

“1.Sınava katılacak adayların sınav tarihinden en erken 72 saat önce (yalnızca 1 Mayıs’ta sınava girecek adayların en erken 28 Nisan veya sonrasında, 1 ve 2 Mayıs’ta veya yalnızca 2 Mayıs’ta sınava girecek adayların ise en erken 29 Nisan veya sonrasında) PCR testi yaptırmış olmaları ve sonuçlarının “Negatif” olması gerekmektedir.

2.Sınava katılacak olan adaylardan yalnızca Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna SMS olarak gönderilecek ve/veya yazılı olarak verilecek olan, “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu negatif PCR testi sonucu kabul edilecektir. Hızlı Test (Antijen Testi) sonucu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. PCR test sonucunda yalnızca İsim-Soyisim bilgisi bulunan adayların, Komisyonumuz tarafından cep telefonlarına gönderilen “Sınava Çağrı Mesajı”nı da sınavların yapılacağı yerlerdeki görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.

4. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağının olduğu günlerde yapılacak sınavlara katılacak adaylar, Polis Kontrol noktalarından geçerken, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından cep telefonlarına daha önceden gönderilen “Sınava Çağrı Mesajını” göstererek geçiş yapabileceklerdir.

5. Sınavlara katılacak adayların, sınav başlama saatinden 2 saat önce kimliklerini doğrulayan resimli bir belge ile sınav yerlerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir.

6. Devlet kontrolünde bulunan karantina merkezlerinde veya kendi evlerinde bulunan “Temaslı” adayların, “Temaslı” olduklarına dair bilgiyi en geç 29 Nisan 2021  tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Temaslı olduğunu bildirmeyerek sınava katılan adayların tespiti halinde, haklarında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

7. Temaslı olan ve sınava katılacak adaylar için ayrı bir sınav merkezi oluşturulacaktır”

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