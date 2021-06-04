Oğuz: “Biz vatandaşın sorununu gidermek için çalışıyoruz”

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Genç TV’de katıldığı televizyon programında, Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Kamu kurumlarına son dönemde yapılan istihdamlar üzerindeki tartışmaları yorumlayan Oğuz, “Burası küçük bir ülke herkesin, her şeyden haberi var. Şu anda kurultay tartışmaları yaşanmıyor parti içinde. Sözleşmelerin yenilenmeleri ve istihdamlar kurultay hesapları ile yapılmadı. Kurultay hesapları ile istihdam yapan başkanlar, geçmişte yeteri kadar istihdam yapamadıkları için kurultaylardan zararlarla ayrıldı. Bunları geçmişte gördük. O yüzden biz tüm adımlarımızı Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden yapıyoruz. Bu ülkede biz kamu-özel ayrımı yapmıyoruz. Herkese bir bakıyoruz. İmkanlarımız dahilinde yardımlar da yaptık” dedi.

Vergi borçları konusunda da açıklamalarda bulunan Oğuz, “Biz vatandaşın her sorununu gidermek için çalışıyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Vergi borçlarından dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşları da Vergi Daireleri’ne yönlendiriyoruz. Esnaf da borçlanıyor, devlet de. Ancak biz mecburuz ki esnafımızı da, devletimizi de geleceğe taşıyalım” dedi.