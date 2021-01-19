Oğuz: "Destek ödemesi için çalışıyoruz"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hafta sonu yaşanan karmaşaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Üst Komite’nin yetki ve sorumluluklarının belli olduğunu belirterek, sokağa çıkma yasağının Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilebileceğini, Üst Komite’nin bu konuda tavsiyede bulunabileceğini aktardı.

Sokağa çıkma yasağının hangi bilimsel verilere göre ilan edileceğinin de paylaşılması gerektiğini bildiren Oğuz, “Bu konuda eksikliğimiz var” dedi.

"Eyvah dedim"

Üst Komite’nin Cumartesi gecesi açıkladığı kararlardan haberdar olmadıklarını ve kararları gördüğü anda ‘eyvah’ dediğini söyleyen Bakan Oğuz, “Bütün sektörleri düşünerek eyvah dedim. Pandemiye başlarken elimizde bir kaynak vardı. Geçmişte kullandığımız kaynaklar yok ana mükellefiyetimiz var. Piyasayı bir nebze ayakta tutan kaynağı da yok ettiğiniz an bitersiniz. İçerideki ekonominin dönmesinin derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

Üst Kurul’u suçlamadığını ancak sokağa çıkma yasağı konusunda önce ilgili birimlerin toplanması gerektiğini ifade eden Bakan Oğuz, “Ülkenin maliyesini etkileyecek bir konu ortadayken, mutlaka paylaşımda bulunulması gerekirdi. Hafta sonu yaşananlar hepimizi etkiledi ve yordu. Hepimizin çıkarması gereken dersler var” diye konuştu.

"Sosyal sigortalılara aktarılacak"

Hayat pahalılığının 3 ay ötelenmesinden elde edilen tasarrufun Sosyal Sigortalara aktarılacağını ifade eden Dursun Oğuz, maaş ödemeleriyle ilgili sorun yaşayacaklarını sanmadıklarını da dile getirdi. Kamunun tüm kesimini ilgilendiren maaşlarla ilgili planları olduğunu kaydeden Dursun Oğuz, “Ek mesai ücretine gelince, ek mesailer tabii bir haktır. Ancak Koronavirüs sürecinde yaşadıklarımız var” dedi. Dursun Oğuz, hayat pahalılığı kesintisi konusunda çalışanların hakkının saklı kalacağının altını çizdi.

Oğuz, “Eğer gelirler beklenenin üstünde olsaydı hayat pahalılığı kesintisi olmazdı. Devletin mükellefiyeti devam ediyor, ödemeler yapılacak” dedi.

"Destek ödemesi için çalışıyoruz"

Özel sektör çalışanlarına 1500 TL destek ödemelerinin devamı için çalışmaların yapılacağını söyleyen Dursun Oğuz, “Bu ödemelerin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bugün için yeni bir destek söz konusu değil ama yarın olmayacak anlamına gelmiyor. Çalışıyoruz. Henüz bütçe geçmedi. Kaynak yaratmadan, hazır olmayan bir şeyi söylemek populizm olur” ifadelerini kullandı.

Burcu Ece Yılmaz : Kıbrıs Postası