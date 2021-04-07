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Oğuz, GAÜ Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ziyaret etti.

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:47
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Oğuz, GAÜ Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile bir araya gelen Maliye Bakanı Oğuz, GAÜ Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.
Akpınar, Maliye Bakanı Oğuz’un ziyaretinden ve GAÜ’ye gelişim programları sürecinde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerini ileterek; “Bugün Uluslararası Sağlık Günü, Bakanımızın böylesi özel bir günde üniversitemizi ziyaret etmiş olması, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültemizin laboratuvarlarını gezmiş olmaları bizleri oldukça memnun etmiştir. Önümüzde ki akademik yıl için bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz, gerekli akreditasyonlarında oluşmuş olması sebebiyle öğrencilerimiz eğitimlerine başlayacaklar. KKTC’nin sadece eğitim alanında değil sağlık alanında da öne çıkacak olması ve çekim merkezi olacak olması sebebi ile inanılmaz heyecan duyuyoruz ve bu heyecanla daha istikrarlı bir sürece gireceğimizi belirtmek isterim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzGAÜ
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