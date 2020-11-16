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Oğuz-Pakdemirli görüşmesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ülkemizde bulunan Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü. İki bakan görüşmede, bakanlıklar  arasındaki teknik konuları ele aldı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:35
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Oğuz-Pakdemirli görüşmesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ülkemizde bulunan Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü. İki bakan görüşmede, bakanlıklar  arasındaki teknik konuları ele aldı.

İkili görüşmenin ardından, teknik konuların detaylandırılması amacıyla Bakan Pakdemirli’nin talimatı doğrultusunda Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Bakanlık yetkilileri ile  Tarım ve Doğal Kaynalar Bakanı Dursun Oğuz ve Bakanlık yetkilileri biraraya geldi.

Görüşmede, bakanlıklar  arasında sürdürülmekte olan projeler değerlendirilerek, yeni işbirlikleri ele alındı.

Son Güncelleme: 16.11.2020 16:38
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