Oğuzhan Hasipoğlu: Federasyonu değil, başka bir şeyleri görüşeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri, milletvekili adayı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa katıldı.

“ANKET SONUÇLARINA GÖRE YÜZDE 40’IN ALTINA DÜŞMÜYORUZ”

Partisinde 17 bin 500 üyenin olduğunu kaydeden Hasipoğlu, anket sonuçlarına göre yüzde 40’ın altına düşmediklerini fakat tüm partilerin baraj üstü görüldüğünü, bunun da mümkün olmadığını söyledi. Öngörümüz 27 milletvekilidir. Önümüzdeki süreçte sahadaki ve televizyondaki performansın önemli olduğunu söyledi.

“YASAMAYA SEÇİLİYORUZ”

Hukukçu olduğunu anımsatan Hasipoğlu, seçilecek kişilerin esas görevinin yasa yapmak olduğunu bilmesi gerektiğini ifade ederek, “Yasamaya seçiliyoruz” dedi.

“KIBRIS DIŞ POLİTİKASI YENİ BİR ANLAYIŞLA DEVAM EDECEK”

Kıbrıs sorunuyla ilgili sözler sarf eden Hasipoğlu, Kıbrıs sorununun sadece müzakere masası olmadığını söyleyerek, Kıbrıs dış politikasının yeni bir anlayışla devam edeceğini söyledi.

Hasipoğlu, “Güney komşumuzla yine iş birliği, ticaret, tabii ki devam edecek. O da Kıbrıs konusuna girer. Ülkenin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için verilecek mücadele, izolasyonlarla, ambargolarla verilecek mücadele…” şeklinde konuştu.

Ortak vizyon yoklamalarının devam ettiğini kaydeden Hasipoğlu, yeni devlet politikasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporuna yazıldığını da söyledi.

Avrupa Parlamentosu’na görüşmeye gittikleri zaman artık oradaki parlamenterlerin kendilerine “Federasyon görüşmeleri nasıl gidiyor?” diye sormayacaklarını kaydeden Hasipoğlu, kendilerinin “Kosovalılar nasıl yaptıysa, ben, artık kendi egemenliğimi talep ediyorum” diyeceklerini söyleyerek, “Bu ada üzerinde Rumlar ne kadar egemense ben de o kadar egemenim diyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

“FEDERASYON DEĞİL, BAŞKA BİR ŞEYLER GÖRÜŞECEĞİZ”

Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlamasının sürpriz olmayacağını kaydeden Hasipoğlu, federasyonu değil, başka bir şeyler görüşeceklerini belirtti. İki devletlilik tezinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ait olduğunu dile getiren Hasipoğlu, Kapalı Maraş açılımında da noktayı Ersin Tatar’ın koyduğunu ifade etti.

“ARTIK KİMSE FEDERASYON DEMİYOR”

UBP’nin, parti olarak Türkiye ile et ve tırnak gibi olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Türkiye’de şu an Kıbrıs politikasında iktidarıyla muhalefetiyle zaten farklı bir görüş yoktur. CHP’nin Başkanı Kılıçdaroğlu geldi. O da ‘iki devletli görüşü benimsiyoruz’ dedi. Artık kimse federasyon demiyor” dedi.

2010 yılından bu yana müzakere masasında yer aldığına işaret eden Hasipoğlu “Kıbrıs Rum tarafının başkan ve her bir heyet üyesinin hiçbir şekilde bu adanın yönetimini ve ada etrafındaki zenginliği, bizimle paylaşmak gibi bir niyeti yoktur” şeklinde konuştu.

“UBP, TEK BAŞINA İKTİDAR HAVASINA GİRDİ”

Erken genel seçimle ilgili de konuşan Hasipoğlu, partisinin güçlü şekilde, tek başına iktidara gelmek istediğini, ciddi reformlar yaparak, iktidar sürecinin 3 ve 4’üncü yılında ülkenin önünün açılacağını belirtti.

Hasipoğlu, “5 yılın sonunda, ülkenin yatırım anlamında önünü açamadıysam, parayı toplayamadıysam, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alamadıysam, reformları yapamadıysam o zaman başka bir iktidar gelsin” dedi. Hasipoğlu, UBP’nin özlediği tek başına iktidar havasına da girdiğini söyledi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI