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Oktay: Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." dedi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:05
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Oktay: Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." dedi.

Oktay, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada’da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, demokrasi ve devlet vardır." ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu yoktur"

Oktay, "İki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir." diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.02.2021 17:19
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