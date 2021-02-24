Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
Bugün 46 kişi taburcu edildi
Kapat

“Oktay’ın ve ekibinin göstermiş olduğu çalışma takdire şayan”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüler.

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
572 Okunma
“Oktay’ın ve ekibinin göstermiş olduğu çalışma takdire şayan”

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası görüşlerini BRT’ye aktaran Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Kıbrıs Türk Halkı ve iş insanlarının yanında oldukları için teşekkür etti.

Deniz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ekibiyle birlikte Kıbrıs’ın özellikle ekonominin ayağa kalkması ekonomik çarkların dönmesi ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması için çalıştıklarını görmekten Ekonomik Örgütler Platformu olarak son
derece memnuniyet duyduklarını belirtti.

Turgay Deniz, herkesin merakla beklediği aşı konusunda Türkiye Cumhuriyetinin bugüne kadar gelinen süreçte Kıbrıs’a aşıları temin ettiğini etmeye de devam edeceğine vurgu yaparak, bunların planlamasının ve takvimlendirilmesinin Başbakan’la paylaşılacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

Deniz, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ve ekibine de bizzat teşekkür etmek istiyorum. Koydukları çaba göstermiş oldukları çalışma takdire şayandır. Bütün ekip gerçekten KKTC’nin kendi kendine yeterli ekonomisi olması yönünde ve kendi ayakları üzerinde durabilen refah seviyesi yüksek bir KKTC yaratmak için çalıştıklarını görmek bizleri son derece memnun etmiştir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 kişi maske takmadı ; 16 kişi yasağı ihlal etti
6 kişi maske takmadı ; 16 kişi yasağı ihlal etti
55 yaşında hayatını kaybetti
55 yaşında hayatını kaybetti
Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk
Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim