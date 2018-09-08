Okul alışverişi yapacak aileler dikkat!

Yaz tatilinin bitmesiyle ders başı yapacak öğrencilerin sağlıklı bir eğitim yılı geçirmeleri için uyarılarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, öğrencilerin yanlış çanta seçiminin vücut gelişimini olumsuz etkileyeceğini, çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk, omuz düşüklüğü, sırt ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin yaklaşması ile birlikte öğrenciler ve ailelerini okul alışverişi heyecanı sardı.

Birbirinden albenili, süper kahramanlar ve çizgi film karakterleri ile süslü okul çantaları, çocukların hevesini artırdığı ve motive ettiği gerçeği bir yana, uzmanlar gelişme çağındaki öğrencilerde, yanlış çanta kullanımının kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, ideal okul çantası nasıl seçilmeli?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, öğrencilerin yanlış çanta seçiminin vücut gelişimini olumsuz etkileyeceğini, çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk, omuz düşüklüğü, sırt ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Çanta Ağırlığı 2 Kilogramı Geçmemeli

Op. Dr. Enis Yıldırım, "2017 yılında yayınlanan bir çalışma ile ilkokul çağındaki çocuklarda sırt çantalarının ağırlığının ve dengesiz kullanımının omurga ve duruş sağlığını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Gelişme çağındaki çocuklar için çanta seçimi çok önemlidir. Kullanılacak çantalar, çocukların sırtında taşıyabileceği boyutta ve iki kilogramı aşmayacak düzeyde bir ağırlığı olmalıdır." dedi.

Çek Çekli Çanta Kullanımı Tercih Edilebilir

Çocukların taşıdıkları kitapların ağırlığına dikkat çeken Yıldırım: ‘‘Çek-çekli çanta kullanımı ağırlık konusunda çaresiz kalındığı durumlarda değerlendirilmelidir. Kullanımı son derece rahat olan çek-çekli çantaları, ağır bir şey taşımak gerektiğinde biz erişkinler bile tercih ederken, çocuklarımıza da kullandırmamanın yanlış olduğu bir gerçek." diye ekledi.

Sırt Çantaları Çift Taraflı Kullanılmalı

Çek-çekli çanta tercih etmeyen çocukların, eğer ki sırt çantası kullanacaklarsa ağırlık merkezinin eşit olması için çift taraflı takılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Enis Yıldırım: "Tek taraflı kullanım, sadece omurga problemine değil omuz problemine de yol açar. Bilimsel olarak desteklenmese de, omurgada hafif eğrilik varsa ya da yatkınlığınız varsa omurga eğriliğine de neden olabilir. Özellikle skolyoz teşhisi olan çocuklarda çift taraflı kullanım dahi problemlere yol açmaktadır." diye belirtti.

Aileler Bu Konuda Nelere Dikkat Etmeli?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım: "Anneler ve babalar, öğretmenleri ile görüşmeli. Eğer çocuklar sırt çantası kullanacaksa iki omuza takması konusunda telkin etmeli ve mümkünse özellikle ilkokul döneminde çocukların omurga sağlığı tam oturmamışken çek çekli çanta kullanılmalıdır." dedi.

Oturma Şekli Önemli

Op. Dr. Yıldırım: "Sırttaki omurları dik tutan bir kas grubu vardır. Arkada aynı asma bir köprü gibi çalışır. Söz konusu kaslarınız zayıfsa yani bedeninizi taşıyabilecek kadar ya da uzun süre taşıyabilecek kadar kuvvetli değillerse, bir süre sonra çok doğal bir şekilde yorulmaya başlarlar, yavaş yavaş siz farkında olmadan gün içinde çökmeye başlarsınız. Bu, bir süre sonra omurganızda alışkanlık haline gelir. Bunun için ergonomik koşullar, özellikle çocuklar için çok önemlidir. Çalışma masasının oturma pozisyonu, koltuğun yüksekliği, yazı yazma pozisyonu hepsi son derece önemli konulardır. Yatarak çalışmak bazen yanlış masada çalışmaktan daha iyidir." diye belirtti.

Spor Yapmak Etkili Bir Çözüm

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, çocuklarda sporun önemine dikkat çekerek, ‘‘Çocuklara spor yaptırmak, omurgaları ve kaslarını hareket ettirmek omurga ve kasların dik durması açısından çok önemlidir. Omurgayı ve insan bedenini dik tutan şey aslında kemikler değil, kaslardır. Kemikleriniz aslında dik durmuyorlar. Onları dik pozisyonda tutan bir kas kitlesidir ve bu kas kitlesi çalışmazsa ya da zayıf olursa omurganız da bedeniniz de çökmeye başlar. Ben aslında istediğim zaman dik yürüyebiliyorum ama gün içinde sürekli çökük duruyorum diyorlar. İşte bunun sebebi spor yapmamaktır." dedi.