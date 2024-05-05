Kendine ve güzelliğine önem veren kadınların uğrak noktası olmayı hedefleyen Lune Line Beauty Center’in açılış töreni oldukça kalabalık gerçekleşti.
Lune Line Beauty Center ortakları Buğse Karahüseyin ve Seda Sakallı açılışta yaptıkları konuşmalarda sektörde iddialı oldukları mesajını verirken, tüm kadınları merkezlerine beklediklerini kaydetti.
Hijyeni, şık dekoru ve güler yüzüyle Lefkoşa Köşklüçiflik bölgesinde kalitesinden söz ettirecek salonda, tırnak, kaş, bıyık, ağda, ipek kirpik ve güzellik üzerine onlarca hizmet verilecek.