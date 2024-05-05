Kendine ve güzelliğine önem veren kadınların uğrak noktası olmayı hedefleyen Lune Line Beauty Center’in açılış töreni oldukça kalabalık gerçekleşti.

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu: Türkiye'den 3 isim seçildi Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu: Türkiye'den 3 isim seçildi

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Lune Line Beauty Center ortakları Buğse Karahüseyin ve Seda Sakallı açılışta yaptıkları konuşmalarda sektörde iddialı oldukları mesajını verirken, tüm kadınları merkezlerine beklediklerini kaydetti.

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Hijyeni, şık dekoru ve güler yüzüyle Lefkoşa Köşklüçiflik bölgesinde kalitesinden söz ettirecek salonda, tırnak, kaş, bıyık, ağda, ipek kirpik  ve güzellik üzerine onlarca hizmet  verilecek.

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