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Hijyeni, şık dekoru ve güler yüzüyle Lefkoşa Köşklüçiflik bölgesinde kalitesinden söz ettirecek salonda, tırnak, kaş, bıyık, ağda, ipek kirpik ve güzellik üzerine onlarca hizmet verilecek.

Lune Line Beauty Center ortakları Buğse Karahüseyin ve Seda Sakallı açılışta yaptıkları konuşmalarda sektörde iddialı oldukları mesajını verirken, tüm kadınları merkezlerine beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu: Türkiye'den 3 isim seçildi

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu: Türkiye'den 3 isim seçildi

Kendine ve güzelliğine önem veren kadınların uğrak noktası olmayı hedefleyen Lune Line Beauty Center’in açılış töreni oldukça kalabalık gerçekleşti.

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