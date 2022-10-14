Okul önünde kaza!

Lefkoşa'da bugün sabah 07.30 sıralarında, Demokrasi Ortaokulu'nun önünden dikkatsizce seyreden araç sürücüsü yaya olarak geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ege Altınışık'a çarptı. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan yaya hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre:14.10.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, Gülhan KURAN LAÇİN (K-42), yönetimindeki NR 015 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyretttiği sırada Demokrasi Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinden yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ege ALTINIŞIK’a (E-16) çarpmıştır. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.