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Öldüresiye dövüp odaya kilitlediler

Dörtyol’da, kendilerine 3 bin TL mazot parası vermediği gerekçesiyle, Y.A.’yı ciddi şekilde darp edip Ağıllar Bölgesi’ndeki F.Ü.’nün evinde bir odaya kilitleyen F.Ü., M.Y. ve M.A. tutuklandı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 17:07
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Öldüresiye dövüp odaya kilitlediler



Aleyhindeki soruşturma biten 3 zanlı, bugün Gazimağusa’da mahkemesi huzuruna çıkarılarak, ileride yargılanmak üzere 25’er bin TL nakdi teminata bağlandı.

Mahkemenin Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler huzurunda görüşülen duruşmada meseleyle ilgili olguları Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli bir polis memuru aktardı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına, Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli bir polis memuru yemin altında verdiği şahadetinde 17 Eylül 2022’de, zanlı F.Ü. ve M.Y.’nin kendilerine para vermediği gerekçesiyle Y.A.’yı darp edip FC 950 plakalı araçla kaçırdıklarını kaydetti.

Tanık polis Y.A.’nın araçtan atlayıp kaçmaya çalıştığını ancak yine zanlılar tarafından alı konulup zanlı 1 F.Ü. ‘nün Mandıralar Bölgesi’ndeki evine götürdüğünü, zanlı 3 M.A.’yı da telefonla arayarak odaya gelmesini sağladıklarını anlattı.

Polis zanlıların, Y.A.’yı ciddi şekilde darp edip bir odaya kilitlediğini ve Y.A.’ya “Parayı vermezsen bu odadan çıkamazsın” diyerek tehditte bulunduklarını mahkemeye aktardı.

Meseleyle ilgili tahkikatını tamamladığını anlatan tanık polis, mahkemeden zanlıları, uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların KKTC haricine çıkışını men ederek 25 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 75 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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