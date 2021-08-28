Olgun Amcaoğlu Bey Bari Bunu Yapmayın…

İki yıldır Pandemi nedeniyle çocuklar ve gençler okullarına gidemiyor. Uzaktan eğitim konusunda ülke olarak duvara tosladığımız kesin.

Kimse aksini iddia etmesin sınıf geçme oranları gösteriyor ki, uzaktan eğitime sosyal açıdan da alt yapı açısından da bizler ve çocuklar hazır değiliz.

Öğretmenlerimiz için bir sözüm yok ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinden eminim. Ama takdir edersiniz ki, sınıfta yüz yüze eğitimde dahi adaptasyon sorunu yaşayan, hiper aktif olan, aile içi sorunlardan etkilenen veya ekonomik sosyal yapı gibi dış etkenlerden etkilenen gençlerin bir çoğu 5 dersin üzerinde sınıfta kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile yaptığım programda sınıf geçme oranlarının ciddi boyutta olduğunu anlamış olduk. Yani sınıf tekrarı yapacak öğrenci ne yazık ki çok. Anlaşılan o ki, bakanlık pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılı durumu aşmak ve çocuklara bir şans daha vermek adına ek bütünleme sınavı yapacak. Buraya kadar herşey güzel ve normal.

GARİPLİK, ADALETSİZLİK, FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ, HAKSIZLIK BUNDAN SONRA BAŞLIYOR.

Bakan Amcaoğlu, diyor ki öğretmenlerimizle de konuştuk bütün çocukları ek bütünlemeye koyamayız sayıca fazla olur ve on-line derslerde başarılı olanlara da haksızlık olur o yüzden 5 ders ile ek bütünlemeyi sınırlandırdık.

İşte bu olmadı. İllaki on-line derslerde başarılı olan öğrencilere haksızlık yapılmasını istemiyorsanız onlara ÖDÜL verin, diğerlerini CEZALANDIRMAK onların ödülü olamaz ve olmamalı da.

Lütfen buraya dikkat; on-line derslerde başarılı olan öğrencilere haksızlık olmasın 5 derse kadar ek bütünleme 6-7-8 dersten kalanlar ek bütünlemeye bile GİREMEYECEK. Ne yaptınız yani bu uygulama ile haksızlık olmasın diye diğer öğrencilerin ek bütünleme hakkını mı vermediniz?

Biri gelip de deseydi ki Olgun Amcaoğlu Eğitim bakanı olacak ve onun döneminde böyle bir uygulama yapılacak güler geçerdim ve asla olmaz derdim. Hayal kırıklığına uğradığımı açık bir dille belirteyim.

Olgun Amcaoğlu’na sesleniyorum siz bu tüzüğü değiştiriyorsanız ve bunun bu dönem için istisnai bir durum olduğunu söylüyorsanız sınıfta kaç dersten kalırsa kalsın bir gence o hakkı tanıyacaksınız çocukları gençleri bölmeyeceksiniz siz o fırsatı 5 dersten kalana da vereceksiniz 10 dersten kalana da Bakanlık herkese eşit davranmalı. Siz o fırsatı verin onlar geçemezse zaten geçemez ama tarihe öğrencileri bu şekilde bölen bir Bakan olarak geçmezsiniz.

Ek bütünleme sınavı yapacaksanız hepsi için yapın tam yapın 5 ders sınırlaması adil bir yaklaşım değil.Ben de lisede 7 dersten kalmıştım lise iki iken bütünlemeye girip 9 ayda yapamadığımı üç ayda yaptım ve geçtim. Bir daha da hayatım boyunca bütünlemeye kalmadım ama benim dönemimin Eğitim Bakanı bizleri sizin gibi hiç ayırmadı eşittik biz hepimiz. Kimse bunlar 7 dersten kaldı sınıfı geçenlere haksızlık olur biz bütünlemeleri 3 dersle sınırlandıralım ders olsun demedi. Sizden ricam siz de demeyin. KOVİD gençlerin suçu değil, KKTC’deki alt yapı eksiklikleri , internet sorunları, bilgisayar tablet vs.. sorunlarını belki kısmen çözdünüz ama sosyal çevre, aile içi şiddet ve gençlerin ev hapsindeki psikolojik sorunları sınıf geçmede etkilidir bunu çözemezsiniz. Bazı çocuklar için okula gelmek bir kaçıştır o ortamlardan ellerinden onu da aldık sınıf geçmelerini bekledik sizce adil bir beklenti mi? Özetle bir hak verecekseniz hepsine verin.