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Olgun Amcaoğlu: Görevden kaçmayız

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınarak yerine kendisinin atanacağı yönündeki iddialarına yanıt vererek, “Görevden kaçmayız” dedi.

19 Nisan 2022 Salı 22:47
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Olgun Amcaoğlu: Görevden kaçmayız

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun hükümetin istifasını sunmasının ardından UBP'de hareketli saatler yaşanıyor.

Milletvekilleri ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri UBP Genel Merkezi’nde acil bir toplantıya çağırıldı.

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası'nın canlı yayınına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, toplantıda gelişmeleri konuşacaklarını ifade ederek, “İstişare edeceğiz, bir karar üreteceğiz” dedi.

Çok yönlü bir toplantı olacağını dile getiren Amcaoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınıp, kendisinin atanacağı yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

Amcaoğlu, “Elbette görevden kaçmayız. Takdir Sayın Başbakanımızındır ancak sorumluluk bilinciyle hareket edip, görevi kabul ederiz. Kısmet...” dedi.

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