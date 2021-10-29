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Olguner: CTP ırkçı bir parti değildir!

29 Ekim 2021 Cuma 21:33
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Olguner: CTP ırkçı bir parti değildir!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabı üzerinden CTP’nin ırkçı bir parti olmadığının altını çizen bir paylaşım yaptı.

İşte Olguner'in paylaşımı:

Geçen gün konunun ailem olması vesilesiyle duygusalığın eşiğinde yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılmalara sebep vermesini üzülerek gözlemledim. Her ne kadar bu konuyu tekrar açmakta çekinsem de bu konuda düzeltme yapmanın gerekli olduğuna inanıyorum.

CTP’nin içerisinde bulunan sınırlı sayıda birkaç kişinin düşüncelerinin bu partinin tümünün ırkçı olarak tanımlanmasına sebep olması ancak acımasızlık olarak tanımlanabilir. Ben paylaştığım yazıyı kaleme alırken asla bu düşünce içerisinde değildim. Her ne kadar ailem ile ilgili bu konuda hassas olsam da bu yakıştırmanın yanlış anlaşılmasını hiçbir şekilde arzu etmedim. Aksine 2013 yılında CTP’nin içerisine girdiğim andan beridir bu partinin tabanının çok büyük bir kesimi beni kendi evladı gibi görmüş, desteğini hiç eksik etmemiştir. Birkaç çürük elma yüzünden, emeğimi yıllardır esirgemediğim ve tabanın da benden desteğini esirgemediği partiye ve üyelerine mal edilmesi beni ancak ve ancak üzecektir.

Kaldı ki parti başkanımız Tufan Hoca’nın yıllar boyunca bu konuda hassasiyetini ve mücadelesini kendim de gözlemlemiş ve deneyimlemiş bulunmaktayım. Bu konuda tabanın tamamına yakın bir kısmının duyarlılığı da parti başkanı ile aynı yöndedir. O yüzden CTP’nin ırkçı bir parti olmadığının altını çizerek ve yıllardır kendi çocuğu gibi beni destekleyen parti tabanını teşekkür ederek bu paylaşımı yapmanın zaruriyetini hissederim.

Saygılarımla

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