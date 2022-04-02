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"Ölümden döndük" diyerek paylaştı

02 Nisan 2022 Cumartesi 15:34
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"Ölümden döndük" diyerek paylaştı
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Lefkoşa-Mağusa Kuzey Çevre Yolu'nda bulunan gerilim hatlarında bir elektrik direği devrildi.

Yüksek gerilim kablosu vatandaşın kullandığı aracın üzerine düştü. 

Duruma isyan eden vatandaş, "Ölümden döndük. Bu kadar mı başıboş oldu bu memleket. Kim verecek bunun hesabını? Yüksek Gerilim kablosu üstümüze düştü. Yolu kullanacak olanlar dikkat" dedi.

Konuyla ilgili polis açıklaması ise şu şekilde:

Bugün 13.30 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, yüksek gerilim hatlarını taşıyan metal direğin eğilmesi sonucu, elektrik tellerinin o esnada yol üzerinde seyir halinde bulunan Kudret Ülken yönetimindeki aracın üzerine düşmüştür. Tellerinin aracın üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken,  olayda herhangi bir yaralanma olmadı.  Olay sonrası can ve mal güvenliği açısından  trafiğe kapatılan yol, kopan hatların gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol içerisinden kaldırılması sonrasında yolun yeniden trafiğe açılması sağlanmıştır.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 02.04.2022 16:08
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