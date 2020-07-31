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Ölümlü trafik kazası
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Ölümlü trafik kazası

FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01:20’de yaşamını yitirdi

31 Temmuz 2020 Cuma 09:21
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Ölümlü trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa – Dikmen Anayolu 1-2’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin Ahmet YILDIRIM (E-24), yönetimindeki FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla attı

Kaza sonucu yaralanan FY 547 plakalı araç sürücüsü Ahmet YILDIRIM ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Mustafa Coşkun KURUÇEŞME (E-23) ve Lefkoşa’da sakin Mert Haluk DERİN (E-14) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar

FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01:20’de yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan Mustafa Coşkun KURUÇEŞME ve Mert Haluk DERİN yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı

Polisin soruşturması devam ediyor

Son Güncelleme: 31.07.2020 09:25
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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