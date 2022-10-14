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Ombudsman, Azerbaycan yolcusu...

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Azerbaycan’da düzenlenecek olan “İslam İşbirliği Teşkilatları Ombudsmanlar Birliği’nin” Genel Kurul Toplantısına katılacak.

14 Ekim 2022 Cuma 09:54
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Ombudsman, Azerbaycan yolcusu...



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, “İslam İşbirliği Teşkilatları Ombudsmanlar Birliği’nin” Genel Kurul toplantısına ve “Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının İş ve İnsan Hakları Üzerindeki Rolü” temalı uluslararası konferansa ve “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısına katılmak üzere 17 Ekim 2022 Pazartesi günü Bakü’ye gidecek ve 22 Ekim Cumartesi günü adaya dönüş yapacaktır.

18 Ekim 2022 tarihinde Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de gerçekleşecek olan, İslam İşbirliği Ombudsmanlar Birliği’nin Genel Kurul toplantısına katılacak olan Varol, ayrıca 19-20 Ekim 2022 tarihinde de Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva’nın davetlisi olarak, Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin 20. Kuruluş Yılı etkinliği çerçevesinde gerçekleşecek olan “Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının İş ve İnsan Hakları üzerindeki Rolü” temalı uluslararası konferansa da katılacaktır. Konferansın ardından Varol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti’nin kurucu üyesi olduğu “Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği” toplantısına da iştirak edecektir.

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