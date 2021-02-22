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ONBAŞI : “YOĞUN BAKIMDA YATAN EN GENÇ HASTAMIZ 30 YAŞINDA”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:10
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ONBAŞI : “YOĞUN BAKIMDA YATAN EN GENÇ HASTAMIZ 30 YAŞINDA”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Mart ayından beridir pandeminin ülkemizde devam ettiğini ve Mart ayından Aralık ayına kadar 17 hastanın yoğun bakıma girdiğini söyleyen Onbaşı, “Ocak ayı itibariyle vakaların ciddi bir şekilde yükselmesiyle birlikte, yoğun bakımda da vaka artışı buna paralel olarak arttı. Mart ayından Aralık ayına kadar, 17 hastamız oldu, bir tanesi vefat etti. Ocak ayından bugüne kadar ise toplam 43 vakamız oldu yoğun bakımda. Bu 43 vakamızdan da 15’i vefat etti. Yani Mart ayından bugüne kadar toplam 60 hasta yoğun bakıma yatırıldı. Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilerine baktığımızda, toplam vefat sayısı 23. Fakat bu 23 vefatın, 22’si yoğun bakımda gerçekleşti. Hastalardan bir tanesi, serviste hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden 22 kişiden 2’sinin de ölüm sebebi, Covid-19 değildi. Birinin ölüm sebebi beyin kanaması, diğerinin ölüm sebebi de aort damarı yırtılmasıdır. Geriye kalan 20 hastamız da Covid 19 nedeniyle yoğun bakımda vefat etmiştir. Yani yoğun bakıma yatan hastalarımızın üçte birini Covid 19 nedeniyle kaybettik. Bu rakamların ardında çok ciddi travmalar ve dramalar var. Erkek hasta sayısı 3’te 2.  Bu dünyada da böyle. Erkekler daha fazla etkileniyor. Toplam vefatlarda da bu rakam böyledir” dedi.

Yoğun bakımda yatış süreleri ile ilgili de bilgi veren Onbaşı, “En kısa yatış 3 gün, en uzun yatış 23 gün oldu. Ortalama süre ise 8 ile 10 gündür. Yoğun bakıma yatan en genç hastamız 30 yaşında, en yaşlı hastamız da 84 yaşında ve halen yoğun bakımdadır” dedi.

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