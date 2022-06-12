Onun adı Parli…

İlk olarak Şubat ayında henüz bir yavru iken, Meclis bilgi işlem çalışanlarının olduğu odanın camına sığındı…

Parli’yi gören Meclis çalışanları onu hemen besledi ve veterinere de götürerek sağlık kontrollerini de yaptırdı.

Parli o günden beri Meclis çalışanlarının ilgi odağı oldu.

Bu ilginin o da farkında olacak ki Meclis bahçesini hiç terketmedi.

Her gün Meclis çalışanları tarafından maması verilen Parli, yemeğinin geciktiği zamanlar dışında bina içine girmiyor.

Milletvekillerinin de sempatisini kazanan Parli, Meclisteki hayatından mutlu görünüyor.