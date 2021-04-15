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ORÇAN: “BİZ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN FAYDALANMAK İÇİN GİRİŞİM YAPTIK, BEKLİYORUZ”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Ada TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

15 Nisan 2021 Perşembe 10:12
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ORÇAN: “BİZ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN FAYDALANMAK İÇİN GİRİŞİM YAPTIK, BEKLİYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Elektrik üretimi konusunda açıklamalarda bulunan Orçan, “Biz 1995 yılında bu elektrik santralleri kurulurken, bunun bütün fizibilite çalışmaları yapılmıştı. Zaman içinde kurum yanlış yönetildiği için, ekonomik olarak zarara uğratıldı. Ama burada devlet de üzerine düşeni yapmadı. Kurumun ayrı bir bütçesi var, devletten ayrı çalışıyor. Gerekli yatırımlar bu süreçte yapılmadı. O yüzden güneşten fazla yararlanılamıyor. Biz ülke olarak, belki de güneşten en çok elektrik üretebilecek ülkeyiz. Bundan yeteri kadar faydalanamıyoruz. Biz belediye olarak, güneş enerjisinden elektrik üretiminden faydalanmak istiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla çalışmalarımız var. Başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Bizde sistem biraz geç çalışıyor. Yazışmalar çok uzun sürede geliyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hayri Orçan
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