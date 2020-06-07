Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Otobüs şöförleri yarın başkentte araçlı eylem yapacak

Meclis önünde taleplerini dile getirecek olan şöförler Başbakanlık önünde kontak kapayacak

07 Haziran 2020 Pazar 15:25
146 Okunma
Otobüs şöförleri yarın başkentte araçlı eylem yapacak

Otobüs şoförleri ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

Şoförler, Meclis önünde açıklama yaptıktan sonra Başbakanlık önünde kontak kapayacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Basın Sözcüsü Zekai Gece , “Sektör için gerekli düzenlemeler yapılmadan, muafiyetler, destek ve katkılar sağlanmadan toplu taşımacılığa başlamayacağız. Yarından itibaren süresiz grevde olacağız” dedi.

Kar-İş üyeleri, yarın Lefkoşa otobüs terminalinde saat 09.30’da toplanarak saat 10.30’da Meclis önünde basın açıklaması yapacak, ardından Başbakanlık önünde kontak kapayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit oğlu Serkan Çakır'dan mesaj var!
Şehit oğlu Serkan Çakır'dan mesaj var!
Özyiğit: "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"
Özyiğit: "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"
"Rum liderliği işbirliğine yanaşmıyor"
"Rum liderliği işbirliğine yanaşmıyor"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim