Ozanköy’de yangın!

Dün saat 20.30 sıralarında Ozanköy’de, Nasrettin Hoca Sokak üzerinde bulunan Kenan Keleş’e ait ikametgahta bulunan ahşaptan mamul bahçe kulübesi içerisinde faal durumda bulunan derin dondurucu muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu ateş aldı ve yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kulübe ve içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
GAZİMAĞUSA’DA YAŞLI BAKIMEVİ’NDE RAHATSIZLANAN 85 YAŞINDAKİ HÜSEYİN SENNAROĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Gazimağusa’da yaşlı bakım evinde dün sabah aniden rahatsızlanan 85 yaşındaki Hüseyin Sennaroğlu hayatını kaybetti.