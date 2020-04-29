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Ozanköy’de yangın!

Dün saat 20:30 sıralarında Ozanköy'de yangın çıktı

29 Nisan 2020 Çarşamba 11:43
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Ozanköy’de yangın!

Dün saat 20.30 sıralarında Ozanköy’de, Nasrettin Hoca Sokak üzerinde bulunan Kenan Keleş’e ait ikametgahta bulunan ahşaptan mamul bahçe kulübesi içerisinde faal durumda bulunan derin dondurucu muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu ateş aldı ve yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kulübe ve içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Gazimağusa’da yaşlı bakım evinde dün sabah aniden rahatsızlanan 85 yaşındaki Hüseyin Sennaroğlu hayatını kaybetti.

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