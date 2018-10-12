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Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti

 Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

12 Ekim 2018 Cuma 15:15
Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti

Arter ve Özçınar hem belediyeler konusunu hem de iki belediyenin işbirliği yaptığı kanalizasyon konusunu konuştu. 
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın ülkenin batısından doğusuna gelip kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, ilçeler uzak olmasına rağmen sık sık görüşerek sürekli işbirliği içinde yerel yönetimlerde yapacakları çalışmaları istişare ettiklerini ifade etti. 
Mahmut Özçınar’ın yerel yönetimlerde çok  tecrübeli olduğunun bilindiğini, onun tecrübelerinden her zaman faydalanmayı tercih ettiğini ifade eden Arter, “Hem yerel yönetimlerdeki sıkıntıları ve ileriye dönük çalışmaları istişare etme fırsatı bulduk, hem de beraber çalıştığımız Kıbrıs Türk belediyeler Birliği konusunda da görüş alışverişinde  bulunacağız. En önemlisi sayın başkanın da ifade ettiği gibi kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi konusunda ilgili firma ile hem fikir olarak yola çıktığımız için yine her 2 belediyenin karar vermesiyle aynı şekilde yürütülmesinden yana olduğumuzu ama bazı tedbirlerin de düşünülmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi. 
Hem ülkeyi hem de Türkiye’yi ilgilendiren çok daha önemli bir konu olan ekonomik krizle ilgili krizin nasıl atlatılacağı konusunda görüş alışverişinde de bulunacaklarını ifade eden Başkan Arter, “Ben bu durumu üzülerek ülkede deprem gibidir diye telaffuz ederim. Belki daha sonra etkisi daha da ortaya çıkacak. Şimdiden kemer sıkma gibi tedbirlerin ve ne yapılması gerekiyorsa insanlara da anlatılarak yapılması gerekir. Bu ekonomik sıkıntı işadamından devlete, belediyelere ve ailelere kadar büyük bir sıkıntı olarak hissediliyor. Bunun üzerinde fazla mesai ve emek harcayarak topluca düzlüğe çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Hepimize Allah yardım etsin diyorum“ diye konuştu.
ÖZÇINAR
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, Arter’e uzun zamandır yapmayı arzu ettiği bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, hem belediyeler birliği hem belediyecilik adına yaptıkları ziyaretin bir öneminin de ortak yürüttükleri kanalizasyon işletmesiyle ilgili olduğunu söyledi. 
Daha ekonomik ve sürdürülebilir olması nedeniyle yaptıkları işbirliğinin devam etmesi için belediye meclisinde de karar aldıklarını ifade eden Başkan Özçınar, ”Aynı şey sizin meclisinizde de oluşursa bu işletmenin hem daha sürdürülebilir hem daha ekonomik olması noktasında bir çalışma yapmış oluruz. Yapılan sözleşmeye uygun olarak da mevcut projede kriz ortamında tedbir alınması gereklidir, indirim talebimizi de yapacağız ki ilgili firma da bu birlikteliğe katkı sağlasın “dedi. 
Ülkenin ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini de ifade eden Özçınar, belediyeler arasında paylaşmaları gereken diğer konular da olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut ÖzçınarGazimağusa Belediyesiİsmail Arter
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