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Özçınar: "Çocukların geleceği için çevreyi temiz tutalım"

Özçınar, Dünya Temizlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

20 Eylül 2019 Cuma 11:00
Özçınar: "Çocukların geleceği için çevreyi temiz tutalım"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çocukların geleceği için çevreyi temiz tutmanın, ülkeyi ve dünyayı sevmenin önemine işaret ederek, “Bizimle birlikte aynı dünyayı paylaşan diğer canlılar konusunda da duyarlılık göstermek hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır” dedi. 
Özçınar, Dünya Temizlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Dünya Temizlik Günü’nün, doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen bir çevre temizliği etkinliği olduğunu anımsattı. 
Etkinliğin; 169 ülke ile eş zamanlı olarak 21 Eylül’de ülkede de düzenlendiğine dikkat çeken Özçınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:  
“Dünyadaki milyonlarca gönüllünün gösterdiği performans ve ülkemizde de her yıl farkındalığın giderek çoğaldığını hissetmek mutluluk vericidir.
Bu özel gün, yaşadığımız şehir, köy, mahalle ve sokaklarımızın temizliği konusunda çocuklarımıza da bu farkındalığı kazandırmak için fırsattır.” 

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ÖZÇINARHaberçevreDünyaTemizlikGünüHaberkktc
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