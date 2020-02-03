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Özçınar, TDBB Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Özçınar, Sapanca’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:21
Özçınar, TDBB Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

K.T.Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sapanca’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı, Sakarya Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

KKTC’nin KTBB Başkanı Özçınar tarafından temsil edildiği toplantıda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Moğolistan ve Türkiye’den yerel yöneticiler yer aldı.

Toplantıda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Bosna Hersek Federasyonu arasında kültürel mirasın korunması başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
ÖZÇINARHaberGündemBelediyeKıbrıs
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