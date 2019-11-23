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Özçınar’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2019 Cumartesi 13:36
Özçınar’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, öğretmenlerin, toplumların gelişmesine çok değerli katkılar sağladığını kaydetti.

Özçınar mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihinin, Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Aydınlık yarınların mimarları, dünden bugüne her çocuğun hayatına dokunan öğretmenlerin, toplumların gelişmesine çok değerli katkılar sağladığına işaret eden Özçınar, öğretmenlerin; ailesine, topluma ve ülkesine yararlı nesiller kazandırmak için, fedakarlıkla, büyük emekler harcayıp, sabır ve hoşgörü ile gençleri geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Özçınar mesajında, “Bu özel gün vesilesiyle, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, sonsuzluğa göçen tüm öğretmenlerimizi rahmetle anarken, bu kutsal mesleği ifa eden tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile selamlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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