“Özel sektöre asgari ücret oranında maaş desteği verilmeli”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan Covid-19 düzenlemelerinin ardından özel sektörün toparlanması adına “12 Adımda Özel Sektörün Çıkış Reçetesi” ismiyle bir öneri listesi yayımladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, öneriler şu şekilde sıralandı:

“1. Özel sektör çalışanlarına en az 6 ay süre ile maaş desteği (asgari ücret oranında),

2. Takas odasının kapalı olunan süreçte işletilmemesi, çeklerin en az 3 ay devlet garantisi ile bozulması,

3. Tüm devlet kiralarından en az 1 yıl süre ile kira bedeli alınmaması. Özel sektör çalışan kira bedellerinin %50 sinin devlet teşviği ile karşılanması,

4. Elektrik, su ve diğer gider borçlarının ertelenmesi. Kapalı kalınan süreç başlangıç alınarak minimum 3 ay kesinti, kapama yapılmaması. Elektrik ücretlerinde 6 ay süre ile haneye minimum %25 indirim, işletmelere %50 indirim,

5. Kredi kartı temel ihtiyaç ödemelerinin 3 ay ertelenmesi ve tüm kredi kartı gecikme faizlerin minimum 3 ay alınmaması,

6. Banka kredilerinin kapalı olunduğu süreçte kredi taksitlerinin minimum 3 ay faizsiz ötelenmesi (overdraft dahil),

7. İletişim ve internet ödemelerinin faizsiz minimum 3 ay ötelenmesi. Alınan özel iletişim vergisinin kapalı kalınan dönemde alınmaması,

8. Temel gıda ve temizlik malzemelerindeki KDV oranının sıfırlanması,

9. Kapalı kalınan süreçte yatırım ve harçların alınmaması (sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, seyrüsefer vb.) muafiyet sağlanması, açılış sonrası 1 yıl yüzde %50 muafiyet uygulaması,

10. Borcu yoktur ve teminat aranmaksızın 50 bin ile 250 bin TL arası, reel sektöre hibe desteği. Vergi borcu var ise alınan katkının % 50 si kadar vergi ödeme zorunluluğu,

11. Uygun koşullarda, koşulların yumuşatılmış şekilde (%5-6) kalkınma veya diğer bankalardan devlet destekli minimum 60 ay vadeli, 12 ayı ödemesiz işletmelere kredi desteğinin sağlanması,

12. Çalışma İzinleri konusunda 40 gün yatay geçiş süresi olan bir personelin bu süreyi açıldıktan sonra ilk iş günü olarak sayılmasını ve yatay geçiş sırasında istenilen sigorta ihtiyat sandığı borcu yoktur yazılarının istenilmemesi.”