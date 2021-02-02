Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Elindeki sopayla dehşet saçtı
Elindeki sopayla dehşet saçtı
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
Flaş Haber
KKTC'de 39 yeni vaka daha
Kapat

“Özel sektöre asgari ücret oranında maaş desteği verilmeli”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan Covid-19 düzenlemelerinin ardından özel sektörün toparlanması adına  “12 Adımda Özel Sektörün Çıkış Reçetesi” ismiyle bir öneri listesi yayımladı.

02 Şubat 2021 Salı 13:42
1227 Okunma
“Özel sektöre asgari ücret oranında maaş desteği verilmeli”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan Covid-19 düzenlemelerinin ardından özel sektörün toparlanması adına  “12 Adımda Özel Sektörün Çıkış Reçetesi” ismiyle bir öneri listesi yayımladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, öneriler şu şekilde sıralandı:
“1. Özel sektör çalışanlarına en az 6 ay süre ile maaş desteği (asgari ücret oranında),
2. Takas odasının kapalı olunan süreçte işletilmemesi, çeklerin en az 3 ay devlet garantisi ile bozulması,
3. Tüm devlet kiralarından en az 1 yıl süre ile kira bedeli alınmaması. Özel sektör çalışan kira bedellerinin %50 sinin devlet teşviği ile karşılanması,
4. Elektrik, su ve diğer gider borçlarının ertelenmesi. Kapalı kalınan süreç başlangıç alınarak minimum 3 ay kesinti, kapama yapılmaması. Elektrik ücretlerinde 6 ay süre ile haneye minimum %25 indirim, işletmelere %50 indirim,
5. Kredi kartı temel ihtiyaç ödemelerinin 3 ay ertelenmesi ve tüm kredi kartı gecikme faizlerin minimum 3 ay alınmaması,
6. Banka kredilerinin kapalı olunduğu süreçte kredi taksitlerinin minimum 3 ay faizsiz ötelenmesi (overdraft dahil),
7. İletişim ve internet ödemelerinin faizsiz minimum 3 ay ötelenmesi. Alınan özel iletişim vergisinin kapalı kalınan dönemde alınmaması,
8. Temel gıda ve temizlik malzemelerindeki KDV oranının sıfırlanması,
9. Kapalı kalınan süreçte yatırım ve harçların alınmaması (sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, seyrüsefer vb.) muafiyet sağlanması, açılış sonrası 1 yıl yüzde %50 muafiyet uygulaması,
10. Borcu yoktur ve teminat aranmaksızın 50 bin ile 250 bin TL arası, reel sektöre hibe desteği. Vergi borcu var ise alınan katkının % 50 si kadar vergi ödeme zorunluluğu,
11. Uygun koşullarda, koşulların yumuşatılmış şekilde (%5-6) kalkınma veya diğer bankalardan devlet destekli minimum 60 ay vadeli, 12 ayı ödemesiz işletmelere kredi desteğinin sağlanması,
12. Çalışma İzinleri konusunda 40 gün yatay geçiş süresi olan bir personelin bu süreyi açıldıktan sonra ilk iş günü olarak sayılmasını ve yatay geçiş sırasında istenilen sigorta ihtiyat sandığı borcu yoktur yazılarının istenilmemesi.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar-Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yapıyor
Tatar-Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yapıyor
"Kapanma kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor"
"Kapanma kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor"
Evren: İnsanlar halen sokakta denetimler artırılacak
Evren: İnsanlar halen sokakta denetimler artırılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim