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Özersay, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararları değerlendirdi

26 Nisan 2022 Salı 21:05
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Özersay, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararları değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Özersay, “Haftalar önce “alkole böyle bir fahiş zam ekonomik akıldan yoksun bir karardır” demiştik. Hükümet Halkın, sendikaların ve muhalefetin baskısı karşısında geri adım atacağını söyledi ama bu adımı atması epeyce zaman aldı, zor topuz geri adım attı sonunda. Bu arada ülke ekonomisi de maliye de birkaç hafta boyunca kaybetti, bazı işletmelerde yükselen bu fiyatlar tekrar iner mi emin değilim” dedi.

“Haftalar önce elektriğe yapılan fahiş zamdan geri adım atıp zamdan indirim yapacaklarını söylediler, sonra allem ettiler gallem ettiler, indirim sadece Mart ayı için dediler” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Elektriğe zam dedikleri ilk günden itibaren, insanların belirli saatlerde daha ucuz elektrik kullanmasına imkan veren çoklu tarifeyi kaldırmayın demiştik, haftalar sonra o noktaya geliyorlar.

Özetle hükümetin yaptığı yanlışı geri adım atarak kısmen düzeltebilmesi için siyasi bir kriz yaşanması, hükümetin düşmesi ve yeniden aynı hükümetin kurulması gerekiyormuş demek!

Kararları detaylı inceleyeceğiz ama zararın neresinden dönülse iyidir. Pek ihtimal vermiyorum ama umarım bu iki örnekten hükümet halka rağmen, muhalefete yanıt vermeden kulak tıkayarak yönetemeyeceğini, hatta o koltuklarda oturamayacağını anlamıştır.

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