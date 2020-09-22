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ÖZERSAY, BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI LACROIX İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BM Genel Seketeri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

22 Eylül 2020 Salı 19:39
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ÖZERSAY, BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI LACROIX İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BM Genel Seketeri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında alınan karar doğrultusunda tele-konferans yöntemiyle gerçekleşti.

Özersay, görüşmede özellikle son dönemde iyice artan Kıbrıs Rum provokasyonlarının hem adada, hem de bölgede gerginliği sürekli olarak tırmandırdığı bu dönemde BM’den Rum liderliğini net şekilde uyarmasının beklendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Özersay, pandemi döneminden önce Rum liderliğinin bazı sınır kapılarını kapatarak, doğrudan Kıbrıs Türk ekonomisini hedefleyen adımlar attığını ve Kıbrıslı Rumların KKTC’ye geçişlerinde zorluklar yarattığını ifade etti. Bunlara ek olarak AB vatandaşları dahil üçüncü uyrukluların Güney Kıbrıs’tan ülkemize geçişlerine de izin vermediğinin altını çizen Özersay, Rum liderliğinin yarattığı bu durumun iki taraf arasında mevcut güven sorununu daha da derinleştirdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin özellikle tüm ülkelerin kapanmaya gittiği dönemde yeni bir inisiyatif alarak küresel çatışmaların ve uyuşmazlıklara son verilmesi çağrısı bulunurken tam da bu dönemde Kıbrıs Rum tarafının askeri açıdan da kışkırtmalarını sürdürdüğünü kaydeden Özersay, kapanma döneminde tüm sınır boyuna 187 ağır makineli silah mevzileri yerleştirdiğini, yabancı güçleri savaş uçakları da dahil olmak üzere Güney Kıbrıs'ı kullanmaları için teşvik ettiğini ifade etti. Özersay, tüm bu faaliyetlerin Genel Sekreterin yaptığı çağrıyla tamamen ters bir durum teşkil ettiğini, bu durumun Kıbrıs Rum liderliğine en açık şekilde iletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkedeki seçimlerin ardından Kıbrıs sorununa dair nasıl süreçlere ihtiyaç duyulacağı konusunda da BM yetkilileriyle fikir alış verişinde bulundu.

Bakan Özersay, Kıbrıs Türk tarafının diyalog ve işbirliğine taraf olduğunu ve buna hazır olduğunu her platformda dile getirdiğine işaret ederek, bunu, sadece doğal gazla sınırlamadığını, adadaki iki halkı ilgilendiren tüm konularda bunu yapmaya hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

Son Güncelleme: 22.09.2020 19:41
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