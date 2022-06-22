Özersay: Durum iç açıcı değil

Özersay, yangın bölgesini ziyaret ederek, “Köylüler her yıl düzenli olarak açılıp temizlenen yangın şeritlerinin bu yıl açılmadığını, temizlenmediğini ve ortada bir ihmal olduğunu söylüyorlar." dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Ağıllar Altınova köylerinde yangın bölgesindeydik. Maalesef durum iç açıcı değil ve tehlike halen devam ediyor.

1) Köylüler her yıl düzenli olarak açılıp temizlenen yangın şeritlerinin bu yıl açılmadığını, temizlenmediğini ve ortada bir ihmal olduğunu söylüyorlar.

2) Orman Dairesine ait bir binanın özel şahsa kiralanması sonucunda orada yapılmak istenen ot temizliği nedeniyle yangının o bölgeden başladığı kanaati neredeyse herkeste hakim.

3) Köylüler köye yakın yerde dumanlar ilk görüldüğünde gerek orman dairesi gerekse itfaiye telefonlarını aradıklarını ama uzunca süre yanıt alamadıklarını söylüyorlar.

4) Kıbrıs Rum tarafından yangına destek verilmesi için yapılan yardım talebinin neden daha erken yapılmadığını soruyorlar. İki saat gibi kısa sürede köyün etrafındaki arazilern çoğu yanmış, zaman çok kıymetli.

5) Bir diğer sorun ise her biri kendine göre canla başla çalışan itfaye; kaymakamlık; orman dairesi; sivil savunma; belediye ve askerin hızlı şekilde tam bir koordinasyon içerisinde çalışmakta zorlanması.

6) Kuşkusuz buna rüzgar ve sürekli yön değiştirmesini de eklenmeli.

Zeytin ve harup ağaçları yanan, mandırasında hayvanlarını kurtarmak için başında endişeyle bekleyen köylüleri görünce insanın yüreği burkuluyor. Özetle bu akşam köylüler çok rahat bir gece geçirmeyecekler gibi, herkes hala diken üstünde.

Memlekete geçmiş olsun.