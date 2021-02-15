ÖZERSAY: “EKONOMİK KRİZ ÇOK DAHA DERİNLEŞTİ”

ÖZEL HABER

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede ekonomik yıkımın çok daha derinden hissedildiğini söyleyen Özersay, “Ekonomik yıkım artık daha derinden hissedilmeye başlandı. Kriz artık çok daha derinleşti. Kriz derinleştiği için Hükümet’in aldığı önlemler de bu yaraya merhem olmuyor. Sağlık ile ilgili süreci ne kadar iyi yönetirseniz, kararları ne kadar açıklayıcı olarak açıklarsanız bu ekonomiye de yansır. Artık kimsenin yeniden borçlanma ve kredilibitetisi kalmamıştır. Geçmişte borçlanan insanların daha borcu duruyor ve onun ödenmesinde de sıkıntı yaşanıyor” dedi.