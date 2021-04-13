ÖZERSAY: “ERKEN SEÇİM TARİHİNİ BELİRLEMELİYİZ”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim konusunda değerlendirmelerde bulunan Özersay, “Biz ara seçimin yapılmasını istemeyiz, karşıyız. Bu memleketin bir Anayasa’sı var, bir hukuk devletidir burası. Siz eğer önünüzdeki bir yıl içinde bir seçim yapma kararı aldıysanız, ara seçim yapmazsınız. Ulusal Birlik Partisi kendi içinde, kendi kurullarında otursunlar ve bir karar versinler. Biz bir tarihi görmeliyiz. Biz bunu bağlamazsak, o zaman Haziran ayında 1 veya 2 milletvekili için sandığa gideceğiz ve yazık olacak” dedi.