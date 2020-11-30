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Özersay: “Hükümet yok ama görev ve sorumluluk bilinci ile çalışıyoruz”

Hükümet olmasa da bakanların görevlerinin başında olduğunu savunan Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu’nun kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nca taslağı hazırlanan resmi açıklamanın Cumhurbaşkanlığı’nca yapıldığını belirtti.

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:50
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Özersay: “Hükümet yok ama görev ve sorumluluk bilinci ile çalışıyoruz”

Hükümet olmasa da bakanların görevlerinin başında olduğunu savunan Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu’nun kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nca taslağı hazırlanan resmi açıklamanın Cumhurbaşkanlığı’nca yapıldığını belirtti.

Temasların sürdüğünü de savunan Özersay, İngiliz Yüksek komiseri ve başka yetkililerle de görüşmeler yaptığını belirtti. Yabancılarla yapılan görüşmelere ilaveten, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ı ziyaretinde Cumhurbaşkanlığında heyetler arası bir çalışma da yapıldığını ve Dış İşleri Bakanı olarak Müsteşarı ile birlikte katkı koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı danışmanlarından birini Dış İşleri Bakanlığı’nı ziyaret ettiğini ve gerekli koordinasyonlara ilişkin fikir teatisinde bulunduğunu, görev ve sorumluluklarının bilinci ile çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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