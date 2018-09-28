Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100027
ALTIN
228.976
DOLAR
6.0101
STERLİN
7.7847
EURO
6.9608
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu

Özersay, İİT Dışişleri Bakanları toplantısında konuşma yapacak

Özersay, New York temaslar çerçevesinde bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak bir konuşma yapacak.

28 Eylül 2018 Cuma 10:15
Özersay, İİT Dışişleri Bakanları toplantısında konuşma yapacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temaslar çerçevesinde bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak bir konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York Temasları çerçevesinde dün İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Özersay New York temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kudret Özersay açıklamasında, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, örgüt Genel Sekreteri ile bir hazırlık toplantısı yapmış olduklarını belirtti.

Özersay, “Birleşmiş Milletler bünyesinde, genel kurul çalışmaları çerçevesinde çok sayıda uluslararası örgütün devlet ve hükümet başkanlarıyla, dışişleri bakanları bu dönemde New York’ta bulunuyor. İmkan bulduğumuz her platformda görüşlerimizi ve Kıbrıs Türk Halkının beklentilerini aktarmaya devam edeceğiz.”ifadeleri kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayİİT Dışişleri BakanlarıToplantıKonuşmaNew YorkGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor
Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor
Derinya pazartesi geçişlere hazır
Derinya pazartesi geçişlere hazır
Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı
Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim