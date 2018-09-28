Özersay, İİT Dışişleri Bakanları toplantısında konuşma yapacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temaslar çerçevesinde bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak bir konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York Temasları çerçevesinde dün İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Özersay New York temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kudret Özersay açıklamasında, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, örgüt Genel Sekreteri ile bir hazırlık toplantısı yapmış olduklarını belirtti.

Özersay, “Birleşmiş Milletler bünyesinde, genel kurul çalışmaları çerçevesinde çok sayıda uluslararası örgütün devlet ve hükümet başkanlarıyla, dışişleri bakanları bu dönemde New York’ta bulunuyor. İmkan bulduğumuz her platformda görüşlerimizi ve Kıbrıs Türk Halkının beklentilerini aktarmaya devam edeceğiz.”ifadeleri kullandı.