Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

ÖZERSAY: “MUHALEFETTEYKEN DENETLEME GÖREVİNİ ÜSTLENECEĞİZ”

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay,  ilk kez muhalefette olduklarını belirterek, Halkın Partisi’nin koalisyon tecrübelerinden bir ders çıkarması gerektiğini söyledi. Özersay, “Siyaset sadece hükümette olmak için yapılmaz, muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 14:12
690 Okunma
ÖZERSAY: “MUHALEFETTEYKEN DENETLEME GÖREVİNİ ÜSTLENECEĞİZ”

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay,  ilk kez muhalefette olduklarını belirterek, Halkın Partisi’nin koalisyon tecrübelerinden bir ders çıkarması gerektiğini söyledi. Özersay, “Siyaset sadece hükümette olmak için yapılmaz, muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özersay katıldığı bir programda, muhalefet olarak gizli kalan şeyleri ortaya çıkarıp, hükümeti yolsuzluk veya usulsüzlük yapma konusunda caydıracaklarını söyledi.

“ARTIK TECRÜBEMİZ VAR”

Özersay, bir koalisyon kurulacağında, hangi bakanlık veya kurumda hangi yetkiye sahip olarak bir yanlışı engelleyebileceklerini veya vatandaşa verilen sözü hangi durumda tutabileceklerini daha iyi değerlendirmek için artık tecrübeye sahip olduklarını ifade etti.

“Muhalefette de hükümette de yolsuzlukla mücadelenin bir sonucu vardır. Önemli olan kendi içinde tutarlı olmaktır. Biz Halkın Partisi olarak düzenin bir parçası olmadık, her zaman o düzene çomak sokan olduk” diye konuşan Özersay, gerek bakanlıklarda gerekse kurumlarda ilkelere uygun hareket edilmesini sağladıklarını, her olayın üstüne gittiklerini söyledi.

“HALKIN PARTİSİ SAĞDUYU VE AKLISELİMİ TEMSİL EDEN BİR PARTİDİR”

Halkın Partisi’nin her iki hükümetteki mevcudiyeti sayesinde, konuların iç yüzünün şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Özersay şöyle konuştu:

“Halkın partisi yoluna devam edecek. Eğer bu ülkede neredeyse 40 yıldır koalisyonlarla devam eden bir sistem varsa, koalisyon içinde sağduyuyu, dengeyi ve aklıselimi temsil eden bir parti artık vardır. O da Halkın Partisi’dir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan’da bir kişi ölü bulundu!
Akdoğan’da bir kişi ölü bulundu!
POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI
POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI
4 saat elektrik kesintisi!
4 saat elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim