Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Özersay: “Sosyal adaleti sağlamak boynumuzun borcudur”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, temel hedeflerinden ve önceliklerinden bir tanesinin ülkede sosyal adaleti sağlamak olduğunu belirtti.

03 Aralık 2017 Pazar 19:34
Özersay: “Sosyal adaleti sağlamak boynumuzun borcudur”
banner10

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, temel hedeflerinden ve önceliklerinden bir tanesinin ülkede sosyal adaleti sağlamak olduğunu belirtti. Gerek sosyal hizmetler, gerekse engellilere dönük politikalar açısından ülkenin geldiği durumun üzücü olduğunu belirten Özersay, “Engellilerin ve yakınlarının sesini duyan yok” dedi.
HP milletvekili adayları ve gönüllüleri, Gazimağusa’ya bağlı Korkuteli ve Güvercinlik köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
HP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretler sırasında çok sayıda evde engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen HP Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek sosyal hizmetler, gerekse engellilere dönük politikalar açısından ülkenin geldiği durumun üzücü olduğunu belirtti.
Son iki yıldır ziyaret etmedikleri köy, bölge kalmadığını, neredeyse her yerde çok sayıda insanın ve onlara bakmaya çalışan yakınlarının nasıl sıkıntılar çektiklerini bizzat gözlemlediklerini kaydeden Özersay, “Engellilerin ve yakınlarının sesini duyan yok, bugüne değin de pek olmadı maalesef. Doğru düzgün bir veri toplanmadığı ortada. Devletin ülkedeki bu sosyal yaradan tam olarak haberdar dahi olduğu söylenemez” dedi.

“SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Özersay, engelli tanımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

“Bugün bu tanımın dışında olan ama gerçek anlamda sağlık ve benzeri yardıma muhtaç olan insanlar var. Kendi çocuğunu fizik tedaviye götürmekte ciddi şekilde zorlanan ama ulaştırma ihtiyacı karşılanmayan vatandaşlar var. Sırf bu türden harcamaları için kredi çekmek zorunda kalan insanlar.

Bu durumlar, ülkede çok ciddi bir adaletsizlik yarattı. Sosyal adaleti sağlamak, engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil adımlar atmak boynumuzun borcudur. Bir ülkede sosyal adalet olmazsa huzur olmaz, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan mahrum bırakılan insanlar var. Bu dezavantajlı koşullarda bu insanlar mutlu olamaz. Devletin varlığını hissettiremezsiniz bu insanları kaybedersiniz. Halkın Partisi olarak bizim temel hedeflerimizden ve önceliklerimizden birisi bu ülkede sosyal adaleti sağlamaktır, sosyal adaleti sağlamak boynumuzun borcudur.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: "Engellerin kalkması için görev yeni siyasilerin"
Savaşan: "Engellerin kalkması için görev yeni siyasilerin"
Arıklı: “Engelleri kaldıracağız”
Arıklı: “Engelleri kaldıracağız”
Uyuşturucu ile Mücadelede sertifikalar dağıtıldı
Uyuşturucu ile Mücadelede sertifikalar dağıtıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim