Özersay: “Türkiye-KKTC ilişkileri, Akıncı döneminde 10 yıl geriye gitti”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudrey Özersay, Hakikat Web TV’de açıklamalarda bulunarak, Türkiye ile KKTC ilişkilerine değindi; Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlık döneminde, bu ilişkilerin 10 yıl geriye gittiğini söyledi.

“Türkiye ile sadece iki mütteffik devlet olunsa dahi, devlet başlanlarının sürekli istişare içinde olması ve bazı konularda fikir geliştererek birlikte hayata geçirmeleri gerekirdi” diyen Özersay, Cumhurbaşkanının, Türkiye ile KKTC arasındaki iyi diyalog ve güveni kullanarak, Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünden faydalanması gerektiğini belirtti.

Türkiye-Katar ilişkilerini anımsatan Özersay, “Katar ile iyi ilişkilere sahip olan Türkiye’nin, KKTC-Katar arasında da iyi ilişkiler kurması lazım. Ancak bunu Türkiyen’in yapmasını bekleyemeyiz. Türkiye bin tane problemle uğraşırken, bu konuda talepkar olmak gerek” diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Özersay, sadece ülke yöneticileriyle sağlıklı diyalog kurmanın yeterli olmayacağını, Türk kamuoyu ile Kıbrıs Türk kamuouyunu barıştırmak gerektiğini belirtti.

Özersay, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde zaman zaman Türkiye’ye giderek, gerek medyayla, gerek vatandaşlarla konuşup, Kıbrıs Türk halkına yönelik algıyı düzelteceğini söyledi.

Kapalı Maraş konusuna da değinen Özersay, projeyi başta NewYork olmak üzere dünyanın dört bir yanında anlatmayı planladığını dile getirdi. Özersay, 2020 yılının sonuna doğru Maraş’ın açılmasıyla ilgili arka arkaya adımlar geleceğini dile getirdi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI