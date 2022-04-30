Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...

Özersay: “UBP’nin kuracağı hiçbir hükümet istikrarlı olmaz”

“Oyun oynamaya çalışanlar, bu oyunu başlarına giymiş durumdalar” diyen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geniş tabanlı hükümet ve erken seçim olasılıklarına işaret etti.

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:29
216 Okunma
Özersay: “UBP’nin kuracağı hiçbir hükümet istikrarlı olmaz”

“Oyun oynamaya çalışanlar, bu oyunu başlarına giymiş durumdalar” diyen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geniş tabanlı hükümet ve erken seçim olasılıklarına işaret etti.

Geniş tabanlı hükümete ilişkin şu ana kadar herhangi bir temas olmadığını da söyleyen Özersay, “İstikrarsızlığın ana nedeni UBP’nin kendisidir.

Kurultaya rağmen parti içindeki fokurdamalar bitmemiştir. UBP’nin kuracağı herhangi bir hükümetin istikrarlı olacağını düşünmek saflık olur” dedi.

Bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi halinde belli bir dönem geniş tabanlı bir hükümetin yürütülebileceğini söyleyen Özersay, bunun da UBP’nin Başkanlığı’nda olamayacağının altını çizdi.

Özersay bu açıklamaları KANAL SİM’de, Sami Özuslu ile Sabah Kahvesi Programı’nda yaptı.

Kaynak: Yenidüzen

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MYK toplandı!
UBP MYK toplandı!
“Devlet, bayrak diye mangalda kül bırakmayanlar devleti itibarsızlaştırdı”
“Devlet, bayrak diye mangalda kül bırakmayanlar devleti itibarsızlaştırdı”
Sucuoğlu: Görevi Cumhurbaşkanına iade edeceğim
Sucuoğlu: Görevi Cumhurbaşkanına iade edeceğim










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim