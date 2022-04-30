Özersay: “UBP’nin kuracağı hiçbir hükümet istikrarlı olmaz”

“Oyun oynamaya çalışanlar, bu oyunu başlarına giymiş durumdalar” diyen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geniş tabanlı hükümet ve erken seçim olasılıklarına işaret etti.

Geniş tabanlı hükümete ilişkin şu ana kadar herhangi bir temas olmadığını da söyleyen Özersay, “İstikrarsızlığın ana nedeni UBP’nin kendisidir.

Kurultaya rağmen parti içindeki fokurdamalar bitmemiştir. UBP’nin kuracağı herhangi bir hükümetin istikrarlı olacağını düşünmek saflık olur” dedi.

Bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi halinde belli bir dönem geniş tabanlı bir hükümetin yürütülebileceğini söyleyen Özersay, bunun da UBP’nin Başkanlığı’nda olamayacağının altını çizdi.

Özersay bu açıklamaları KANAL SİM’de, Sami Özuslu ile Sabah Kahvesi Programı’nda yaptı.

Kaynak: Yenidüzen