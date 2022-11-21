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ÖZGE TAŞKER FALYALI İLK KEZ KONUŞTU

8 Şubat 2022 tarihinde KKTC Girne- Çatalköy'de haince saldırı neticesinde öldürülen sevilen İş insanı Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş'ın katil zanlılarının yargılandığı dava İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:15
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ÖZGE TAŞKER FALYALI İLK KEZ KONUŞTU



İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 6 Ekim 2022 tarihli ilk duruşmada verilen ara karar gereğince, KKTC Girne Kaza Mahkemesi'nde yazılan istinabe evrakına istinaden müştekiler Özge Taşker Falyalı, Svetlana Gulua  ve bir kısım tanıkların beyanları  KKTC Girne Kaza Mahkemesi'nde bugün kayda geçirildi. 

Sevilen iş insanı Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı da müşteki sıfatıyla ilk kez ayrıntılı beyanda bulundu. İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar ( Mustafa SöylemezMehmet Faysal SöylemezCengiz ŞenerMetin SüsAbdürrahim ÇelikEnder Yıldız) hakkında şikâyetçi olan Özge Taşker Falyalı devam eden kamu davasına katılmak istediğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ettiğini söyledi. 

ÖZGE TAŞKER FALYALI’DAN DETAYLI VE ÖNEMLİ İFADE…. 
Henüz eşi Halil Falyalı defnedilmeden önce ifadesi  alınan Özge Taşker Falyalı istinabe yoluyla alınan ifadesinde  özetli hain saldırının öncesine ve sonrasına ilişkin detaylı ifade verdi. 

“YARGIYA OLAN GÜVENİM TAMDIR”
Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzurunda  basına kapalı gerçekleşen duruşma sonrasında Mahkeme bahçesinde kısa bir açıklama yapan  Özge Taşker Falyalı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da eşime düzenlenen bu hain suikastın davaları görülmektedir. Bugün İstanbul’da sürmekte olan davamız için ek ifadede bulundum. Davamızın peşindeyiz. Yargıya olan güvenim sonsuzdur. Tüm polislerimize savcılarımıza avukatlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Eşim için çocuklarımın geleceği için yargıya güveniyorum” dedi.

“DAVAMIZIN PEŞİNDEYİZ”
Özge Taşker Falyalı, hem Türkiye'de devam eden yargılamanın , hem KKTC'de devam eden yargı sürecinin  takipçisi olacağının ve adaletin mutlaka yerini bulacağını, adalete olan güveninin ve inancının devam ettiğini altını çizerek vurguladı. 

İSTANBUL’DA İKİNCİ DURUŞMA 15 ARALIK 
15 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak ikinci duruşma öncesinde KKTC soruşturma makamının topladığı delillerin mahkemeye ulaşması halinde yargılamanın seyrinin değişeceği, inkara yönelik savunmaların aksinin ortaya konulacağı ve olayın perde arkasının daha da aralanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.11.2022 18:20
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Halil FalyalıÖzge Taşker FalyalıFalyalı SuikastiMurat DemirtaşMustafa SöylemezMehmet Faysal SöylemezCengiz ŞenerMetin SüsAbdürrahim ÇelikEnder Yıldız
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