ÖZGÖÇMEN: “HASTALAR DAHA AĞIR SEMPTOMLARLA GELİYOR”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni açılan pandemi hastanesinde yatan hasta sayısını değerlendiren Özgöçmen, “Hastanenin durumuna baktığımızda 40’a yakın hastamız var, 9’u yoğun bakımda olan. Gün içinde yeni vakalar da çıktıkça, bu rakamlar da değişebiliyor” dedi.

Yeni pandemi hastanesinin sigortalanması gerektiğini de söyleyen Özgöçmen, “Hiçbir teknik onaylamadan geçmemiş bu hastanenin sigortası da yapılmadı. Çünkü tamamen denetimleri yapıldıktan sonra binaların sigortası yapılabilir. Burada çalışan arkadaşlarımız ve hastalarımız var. Bu insanların güvencesi de sağlanması lazım ve bunun onayının bize verilmesi gerekmektedir. Geçmişte biz bir hastane yangını yaşadık. Bu bize bazı şeyleri gösterdi. Bu hastanenin personelinin ayrı olması gerekir. Sağlık Bakanlığı bu görüş ve önerilerimizin ardından, hastane taşınmasında bizim haberimiz de olmadı. Hükümet kanadına baskı yapmadığımız zaman hiçbir şeyi yasal duruma getiremiyoruz. Biz orada çalışmak istemiyoruz ama hastalarımızı mağdur edemeyiz. O yüzden orada çalışan arkadaşlarımız var” dedi.

Ağır vakalarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Özgöçmen, “Son dönemde gelen hastaların daha ağır semptomlarla geliyor” dedi.