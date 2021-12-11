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Sucuoğlu, “Hüseyin Beyi davet ettik ama orada yeni bir hayat kurdu” diyerek Özgürgün’ün kontenjan adayları arasında olma ihtimalinin zayıf olduğu mesajını verdi. UBP’de bir yanda gözler kimlerin aday olacağına yönelik seçime çevrilmişken bir diğer merak edilen konuda kontenjan adaylarının kimlerden oluşacağı. Bu konuda Başbakan Sucuoğlu önemli ip uçları verdi. Partinin eski genel başkanı Hüseyin Özgürgün’ün aday olmayacağına yönelik bir ağırlık olduğu mesajını verdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında adaylar ve partisinin durumu ile ilgili konuştu.

Lefkoşa’da toplam 4 kontenjan Kontenjan adaylarının isimleri konusunda bilgi vermeyen Sucuoğlu, kontenjan adayları konusunda şu bilgiyi paylaştı:

“Kendim de dahil olmak üzere kontenjan hakkım 10’dur. Bunu Lefkoşa’da ben + 3 arkadaş, Mağusa’da 2, Girne 2, İskele 1, Güzelyurt’ta da 1.. Zaten Lefke’den kontenjan yok.

Özgürgün aday mı?

Partinin eski Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün adaylığı konusundaki soruyu yanıtlayan Başkan Sucuoğlu şöyle konuştu: “Hüseyin Bey ile konuşuyoruz. Ama son 3-5 gündür görüşemedim. Dün bana Hüseyin Bey’in çok yakını bir arkadaştan bana gelen bildi ki biz kendisini davet ettik ama orada kendisi yeni bir hayat kurmuş durumdadır. Dolayısıyla alabildiğim bilgi ikinci ağızdan böyle bir düşüncesi olmadığına yöneliktir. Biz davet ettik, “Başımızın üstünde yerin var dedik” ama UBP’ye geçmişte olduğu gibi elinden gelen her türlü yardımı yapacağına yönelik ifadesi oldu. Bu konuya bugünden sonra yeniden kendisiyle konuşacağım” “Nehirler denize akar, o denizde UBP’dir” “Ulusal Birlik Partisi bir denizdir, dereler nehirler denize akar, o denizde UBP’dir” dedi.

Partide büyük bir motivasyon ve birlik olduğunu kaydeden Başbakan Faiz Sucuoğlu, kısa süre önce hükümete geldiklerini ve muhalefet partileriyle olan gerginliğin sona erdiğini söyledi. Geçici hükümet döneminde tek bir istihdam yapılmayacak sözünü verdiklerini ve buna uyduklarını anlatan Sucuoğlu, “Meclis’teki gerginliği sona erdirdik” dedi. Bugün bir kaybeden olmayacağını sadece sıralamada geride olan UBP’liler olacağını ifade eden Sucuoğlu, yarışan tüm adaylara başarılar diledi. Sucuoğlu, “Burada tüm arkadaşlarımın alın teri vardır, alın terinin olduğu yerde de hizmet vardır” dedi.