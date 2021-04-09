ÖZKIRAÇ: “ÜLKE BATTI, SEN EKONOMİ İLE UĞRAŞ”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, KIB-TEK’in Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın dediği gibi kârda olmadığını, aksine zararda olduğunu savundu.

Sendika merkezinde basın açıklaması yapan Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç’a Genel Sekreter Ersan Kaşif ile Mali Sekreter Serhan Kaya eşlik etti.

ÖZKIRAÇ: “EL-SEN’İN ÜZERİNDEN KİRLENMEYE RAMAK KALAN ELLERİNİ ÇEK”

İhaleye 14 Dolar teklif veren firma bulunduğunu kaydeden Özkıraç, Bakanlar Kurulu’nun 24 bin tonluk yakıt alımını 34 Dolar fiyat ile onayladığını ifade ederek, “Arıklı, 480 bin Dolar zarar ettirdi” dedi.

Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’teki disiplin mekanizmasının çalışmasını da engellediğini öne süren Özkıraç, “Sayın Arıklı, EL-SEN’in üzerinden kirlenmeye ramak kalan ellerini çek. Çekmezsen doğacak sonuçlardan sen sorumlusun” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE BATTI, SEN EKONOMİ İLE UĞRAŞ”

Bazı çevrelerin EL-SEN’i olağanüstü kurultaya taşıma çabası içinde olduğunu ve bu kişilerin Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile diyalog içerisinde olduğunu da ileri süren Özkıraç, “EL-SEN Olağanüstü Genel Kurulu Ekonomi Bakanı’nı neden bu kadar ilgilendiriyor?” diye sordu.

264 sendika üyesinin EL-SEN’in olağanüstü genel kurula gitmesi için imza toplayarak Sendikalar Mukayyidine başvurması konusunda konuşan Özkıraç, ‘Mağusa Grubu’ olarak adlandırdığı sendika üyesi 7 kişinin sürekli Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ile görüştüğünü ve sendikaya ve kuruma karşı operasyon yürüttüklerini savunarak, “Kurumu satmaya çalışan, çalışanlara hırsızlık damgası vuran bir bakanla olan diyaloglarını manidar buluyorum” dedi.

Sendikanın olağanüstü genel kurula gitmesi için 264 imza toplandığını aktaran Özkıraç, bu kişilerden bazılarının tüzük kurultayı için imza toplandığını sanarak imza attığını ve imzalarını geri çektiklerini anlattı.

Şu anda EL-SEN’in olağanüstü genel kurula gitmesi için 206 imza kaldığını ve bunun yeterli olmadığını belirten Özkıraç, Arıklı’nın bu konuyu katıldığı bir televizyon programında gündeme taşımasını eleştirdi.

“Biz mahkemede yakıt vurgununu engellemeye çalışırken, Arıklı ‘EL-SEN Genel Kurula gitsin’ diye açıklama yapıyor. Sen bu ülkede sermaye temsilcisisin. KIB-TEK’in satılmasını kendine görev üstlenen birisin. EL-SEN Genel Kurulu’na sen karışamazsın. EL-SEN’in Olağanüstü Genel Kurulu’ndan Ekonomi Bakanı Arıklı’ya ne? Ülke battı, sen ekonomi ile uğraş” diyen Özkıraç, Arıklı’yı partisinin kurultayının derdinde olmakla ve EL-SEN’e saldırarak siyasi avantaj elde etmeye çalışmakla suçladı.

“14 DOLAR TEKLİF VEREN VAR”

Özkıraç’ın ardından söz alan EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif de yakıt alımı ihalesi sürecine değinerek, 7 Nisan’da sonuçlanacak 220 bin tonluk yakıt ihalesinin ülkenin bir yıllık yakıt ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu bilgisini vererek, “Siz neden 6 Nisan’da 24 bin ton yakıt alınması için TPIC ile anlaşma yapıyorsunuz? Zaten bir gün sonra bir yıllık yakıt ihtiyacımızı karşılayacak ihale sonuçlanır. Bu 24 bin ton nereden çıktı?” diye sordu.

Arıklı’nın yakıt alımı için ihalesiz olarak 34 Dolara anlaştığını ancak ihaleye 14 Dolar teklif veren firma olduğunu anlatan Kaşif, “Hiçbir zarfa bakmadan, 1 yıl önceki ihale tekliflerini baz alarak 34 Dolara anlaştı. Burada Kurum 480 bin Dolar zarara sokulmuştur” dedi.

EL-SEN olarak 24 bin tonluk ara alım için mahkemeye başvurduklarını belirten Kaşif, mahkemenin davayı 12 Nisan’da görüşüleceğini aktardı.

Toplantıda ayrıca EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, EL-SEN’in Olağanüstü Genel Kurula gitmesi için toplanan imzalar ile bilgi verirken, EL-SEN Mali Sekreteri Serhan Kaya ise sendikanın Mali Raporu ile Denetleme Raporu’nu sundu.